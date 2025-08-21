Líder do tráfico na região de Londrina é preso pelo Gaeco em São Paulo

Um dos líderes do tráfico de drogas em Cambé (Região Metropolitana de Londrina) foi preso nesta quinta-feira na Operação Sillage, coordenada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Londrina e a PMPR (Polícia Militar do Paraná). R.C.J., de 37 anos, estava escondido em uma casa na periferia de Guarulhos (SP).





De acordo com informações do promotor do Gaeco em Londrina, Leandro Antunes, mesmo foragido, o alvo da operação controlava à distância o tráfico de entorpecentes em Cambé, emitindo ordens e ganhando vantagens financeiras.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"A investigação ocorreu em poucos meses porque recebemos as informações dando conta de que ele estava escondido em Guarulhos e, de lá, controlando o tráfico. As agências de inteligência da PM trabalharam para localizar o endereço exato dele e, a partir do momento que isso aconteceu, a gente entrou com pedido de busca e apreensão", disse o promotor. Entre os objetos apreendidos na ação, estão celulares e anotações feitas em papel. A PMSP (Polícia Militar de São Paulo) prestou apoio.





Segundo Antunes, R.C.J. é membro do PCC (Primeiro Comando da Capital) e tem um cargo de liderança na região de Londrina. "Não podemos dizer a função exata, mas ele era um dos encarregados da chefia do PCC na região 43, que é a de Londrina. As funções basicamente eram coordenar as ações da facção por aqui e dar ordens referentes ao tráfico e outras atividades da facção."

Publicidade





O homem preso pelo Gaeco tem condenações por diversos crimes. Em 2012, ele cometeu um roubo agravado em Cambé. Em 2007, assassinou uma pessoa em Londrina, crime pelo qual foi condenado a 16 anos e 4 meses de prisão. Ao todo, ele tem condenação de 32 anos e 4 meses a ser cumprida.





"O tráfico que ele comanda é bem centralizado em Cambé. Ele é dono de algumas biqueiras [nome dado aos pontos de venda de drogas] e ali era o ponto principal de atividade dele. É claro que isso não o impediu de cometer crimes em Londrina também, inclusive com condenação por conta de um homicídio."

Publicidade





Na ficha criminal do preso, consta, ainda, que ele fugiu do Departamento Penitenciário do Paraná três vezes: em 2008, 2017 e 2022. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da PMPR para saber detalhes da prisão, mas não recebeu atualizações até a publicação deste texto.



