Operação Rachas

Ação policial conjunta cumpre mandados de prisão contra ‘rachadores’ em Londrina

Redação Bonde
15 ago 2025 às 10:11

Reprodução/redes sSociais
Policias do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e da Delegacia de Trânsito de Londrina cumpriram quatro mandados de busca e apreensão expedidos contra motociclistas suspeitos de praticarem corridas ilegais e manobras perigosas em vias públicas. As ordens judiciais foram cumpridas na manhã desta sexta-feira (15), no âmbito da Operação Rachas. 


A ação começou por volta das 6h e foi resultado de um trabalho conjunto de investigação, que teve início após denúncias, feitas por pessoas incomodadas pelo barulho e pelo perigo das práticas, e a análise de informações sobre disputas automobilísticas registradas em Londrina. As apurações indicaram a participação de grupos organizados na prática de rachas, motivando a representação junto ao Ministério Público.

Com base nestas evidências, a Justiça expediu três mandados dirigidos a residências e um para uma oficina mecânica. As ordens foram cumpridas de forma simultânea por equipes da PM e da Polícia Civil.


Durante as buscas, os policiais apreenderam capacetes e vestuários que teriam sido usados pelos suspeitos e que aparecem em vídeos analisados pelas autoridades, distribuídos em perfis de redes sociais, além de dois aparelhos celulares.


Segundo a Polícia Militar, as ações visam identificar e responsabilizar os envolvidos, bem como prevenir novos episódios de corridas ilegais, que colocam em risco a vida de motoristas, pedestres e de outros usuários das vias.

motocicletas Motociclista Operação Polícia militar de Londrina Polícia Militar PM Polícia Civil acidente de trânsito Operação Rachas
