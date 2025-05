Acidente com quatro veículos deixa quatro mortos em rodovia do Noroeste do PR

Quatro pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente envolvendo quatro veículos por volta das 19h30 desta quinta-feira (8), na BR-487, em Tuneiras do Oeste (Noroeste).





Conforme informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a primeira colisão foi entre um Ford Fiesta, com placas de Tuneiras do Oeste, e um Fiat Cronos da Secretaria de Saúde de Maria Helena (Noroeste), que transportava três ocupantes. Na sequência, uma carreta vermelha atingiu o Fiesta, que havia ficado parado no meio da pista. O impacto lançou o Fiesta contra uma Chevrolet Spin, que estava parada e sinalizando o local do acidente.