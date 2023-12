Acidente com três carros e um caminhão na PR-445, em Londrina, deixa um motorista ferido

Um acidente envolvendo quatro veículos, sendo três carros e um caminhão ocorreu na tarde dessa quarta-fera (27) na PR-445, km 48, por volta das 15h30. De acordo com informações da 2ª companhia da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), apesar da quantidade de automóveis atingidos, apenas uma pessoa ficou feida com gravidade. Trata-se de um homem, de 51 anos, que dirigia um Gol com placas de Londrina. Ele foi encaminhado para o Hospital Universitário de Londrina.





De acordo com dados colhidos no local pela PRE, o condutor do Toyota Corolla de Ribeirão de Pinhal trafegava pela Rodovia PR 445 no sentido Londrina à Tamarana e bateu de frente com o condutor do Gol que trafegava sentido contrário. Depois da colisão frontal, o Corolla atingiu um terceiro carro (WV Tiguan) que estava atrás. Dianto do grave acidente, o motorista de um caminhão Scania não conseguiu frear a tempo que atigiu tanto o Gol quanto o Tiguan.





Os demais motoristas tiveram ferimentos. No momento do acidente a pista estava seca e o tempo firme.