Acidente com três veículos deixa três feridos na PR-180, em Goioerê

Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo duas motocicletas e um carro por volta das 21h40, no km 215 da PR-180, em Goioerê. Um dos condutores foi detido por conduzir veículo automotor sob efeito de álcool.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o condutor de uma motocicleta Honda 150 tentou fazer uma conversão à esquerda e colidiu la lateral da outra moto, uma Honda CB 500. Em seguida, uma caminhonete Saveiro bateu na traseira da CB 500.





O motociclista da Honda 150 se submeteu ao teste do bafômetro, que apontou 0,42 mg/l de álcool, sendo encaminhado à delegacia. O condutor do Saveiro testou negativo para ingestão de álcool. Os ocupantes da CB 500 foram levados ao hospital com ferimentos.