Acidente com três veículos deixa um morto na BR-369, em Jataizinho

Um motociclista morrem em um acidente envolvendo três veículos na BR-369, em Jataizinho (Regiçao Metropolitana de Londrina), na noite deste domingo (21).





De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma caminhonete Ford F1000, conduzida por uma mulher de 29 anos, moradora de Cambé, atingiu a traseira de uma motocicleta Yamaha YBR. Com o impacto, o motociclista, um homem de 59 anos, morador de Ibiporã, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após a colisão inicial, a caminhonete foi atingida também na traseira por um automóvel Polo, conduzido por um homem de 30 anos, de Londrina. Nenhum dos ocupantes da caminhonete ou do carro sofreu ferimentos.





As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.