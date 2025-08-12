Acidente em fábrica de explosivos mobiliza forças de segurança do PR; oito estão desaparecidos

Oito funcionários de uma fábrica de explosivos na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, estão desaparecidos após uma explosão destruir o imóvel na madrugada desta terça-feira (12). Três vítimas que estavam fora do imóvel foram atendidas com lesões leves.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão ocorreu às 5h50 na empresa Enaex Brasil, na cidade de Quatro Barras. Imagens divulgadas pela corporação mostram uma grande quantidade de destroços, com estruturas destruídas e fumaça, além de pequenos focos de incêndio, que já foram apagados.
A área que explodiu tinha cerca de 25 m² e ficou completamente destruída. No local, formou-se uma cratera, de acordo com os Bombeiros.
A empresa fez o primeiro combate ao incêndio e também isolou a área, segundo os Bombeiros. Informações preliminares recebidas pela corporação indicam que duas pessoas com escoriações conseguiram sair do local da explosão e acionaram o socorro. As causas da explosão ainda serão investigadas.
Pelo menos 10 viaturas já foram deslocadas para a ocorrência. Nesse momento, segundo o secretário de segurança pública do Paraná, Coronel Hudson, o esquadrão anti-bombas e o Bope (Batalhão de Operações Especiais) estão no local para verificar se há mais explosivos. A área está isolada.
A reportagem tenta contato com a Enaex Brasil.
Governo mobiliza forças de segurança
Logo pela manhã, o governador Ratinho Junior (PSD) avisou, por meio desua conta no X (ex-Twitter), o empenho das forças de segurança no local. “O Gost (Grupo de Operações de Socorro Tático) coordena as buscas [dos desaparecidos]. Determinei que o secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Antônio Hiller, acompanhem o caso presencialmente”, postou o governador Carlos Massa Ratinho Junior na manhã desta terça.
O Grupo de Operações de Socorro Tático - Gost coordena as buscas. Determinei que o secretário de Segurança Publica, Hudson Leoncio Teixeira, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Antônio Hiller, acompanhem o caso presencialmente.Publicidade— @ratinho_jr (@ratinho_jr) August 12, 2025
De acordo com o secretário Hudson, toda a área da indústria está isolada. Além da busca por sobreviventes, as equipes também procuram por mais explosivos.""Cães de busca por pessoas serão utilizados nos trabalhos", explica o secretário.
O comandante dos Bombeiros, coronel Hiller, explica que a própria brigada da empresa fez o primeiro atendimento da ocorrência. “Eles fizeram o primeiro combate. Os focos de incêndio já foram extintos, o que nos ajuda nas buscas”, afirma.
Notícia atualizada às 10h41