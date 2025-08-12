Acidente em fábrica de explosivos mobiliza forças de segurança do PR; oito estão desaparecidos

Oito funcionários de uma fábrica de explosivos na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, estão desaparecidos após uma explosão destruir o imóvel na madrugada desta terça-feira (12). Três vítimas que estavam fora do imóvel foram atendidas com lesões leves.





Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão ocorreu às 5h50 na empresa Enaex Brasil, na cidade de Quatro Barras. Imagens divulgadas pela corporação mostram uma grande quantidade de destroços, com estruturas destruídas e fumaça, além de pequenos focos de incêndio, que já foram apagados.

A área que explodiu tinha cerca de 25 m² e ficou completamente destruída. No local, formou-se uma cratera, de acordo com os Bombeiros.





A empresa fez o primeiro combate ao incêndio e também isolou a área, segundo os Bombeiros. Informações preliminares recebidas pela corporação indicam que duas pessoas com escoriações conseguiram sair do local da explosão e acionaram o socorro. As causas da explosão ainda serão investigadas.

Pelo menos 10 viaturas já foram deslocadas para a ocorrência. Nesse momento, segundo o secretário de segurança pública do Paraná, Coronel Hudson, o esquadrão anti-bombas e o Bope (Batalhão de Operações Especiais) estão no local para verificar se há mais explosivos. A área está isolada.





A reportagem tenta contato com a Enaex Brasil.

