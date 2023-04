Acidente entre carro e moto em Assaí deixa duas pessoas em estado grave

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas em estado grave em Assaí, na Região Metropolitana de Londrina. O acidente aconteceu neste domingo (16) no quilômetro 340 da PR-090.





De acordo com informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um carro seguia de Assaí em direção ao município de São Sebastião da Amoreira quando colidiu na lateral de uma motocicleta - que fazia o sentido contrário.





O motorista do carro não teve ferimentos; já o condutor e a passageira da motocicleta tiveram ferimentos graves e foram encaminhados para hospitais da região.





Após se envolver no acidente, que aconteceu por volta das 19h30, o motorista do veículo (Chevrolet Classic), de 31 anos, fugiu do local sem prestar socorro.

Entretanto, segundo a PRE, uma equipe da Rotam do 18° BPM conseguiu abordar o homem ainda na mesma rodovia. O bafômetro registrou consumo de álcool de 1,10 mg/L, o que configura crime de trânsito.





O motorista foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Assaí, que confirmou que ele segue preso na manhã desta segunda-feira (17).





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: