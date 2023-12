Acidente entre carro e ônibus fretado deixa 17 feridos e uma pessoa morta na BR-376

Um grave acidente que ocorreu por volta das 22h30 dessa sexta-feira (22) envolvendo um ônibus de turismo e um carro resultou em uma morte e 37 feridos. A colisão frontal foi no km 375 da BR-369, a Rodovia do Café, na altura do município de Ortigueira, norte do Estado.

De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o ônibus fretado com cerca 40 passageiros partiu de Campo Grande no Mato Grosso do Sul com destino a Caiobá, no litoral paranaense.

Após a colisão, o ônibus tombou, arrastando-se por alguns metros antes de colidir em um ponto de ônibus e parar. O carro que invadiu a pista contrária e bateu de frente com o ônibus era um Corsa com placas de Almirante Tamandaré. Um motorista de um terceiro veículo, um carro com placas de Curitiba não conseguiu frear e bateu contra o carro parado na pista.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Ortigueira, Telêmaco Borba e Ponta Grossa foram acionadas para atendimento de emergência.

Apesar do socorro, o condutor do Corsa foi retirado das ferragens sem vida e corpo foi encaminhado para o IML de Ponta Grossa.





Duas vítimas estão em estado grave e outras 15 pessoas que estavam no ônibus tiveram ferimentos considerados leves e foram encaminhadas para hospitais da região.





A PRF fez teste de etilômetro em todos os motoristas e não foi constatada ingestão de álcool.

O trânsito ficou totalmente interrompido nos dois sentidos da BR-376 das 22h30 até às 04h30 da madrugada deste sábado (23) para socorro médico e limpeza da pista.