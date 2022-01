Acidente mata dois e fere criança de 11 meses em Sertaneja

Uma batida frontal entre dois veículos tirou a vida do casal Marcelo Souza da Silva eMarislei Andrade Dias, 37, neste domingo (2) na PR-323, em Sertaneja (Região Metropolitana de Londrina). Eles morreram no local.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Uma criança de 11 meses que também estava no Volkswagen Specefox sofreu ferimentos leves e precisou ser levada ao Hospital Infantil de Londrina pelo helicóptero do Samu (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência). O veículo deles tinha placas de Londrina.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o segundo veículo envolvido, uma Chevrolet S10 com placa de Ivaiporã, trafegava pelo rodovia no sentido Sertaneja para Londrina e, ao atingir o quilômetro 28 , chocou-se contra o Specefox que vinha pelo sentido contrário.





Na caminhonete estava um homem de 36 anos, que não apresentou ferimentos, mas foi encaminhado ao Hospital Municipal de Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina) por medida de segurança. O teste do bafômetro não indicou ingestão de bebida alcoólica.. A passageira, de 60 anos, ficou levemente ferida e também foi levada para o atendimento hospitalar.





Os corpos de Silva e Dias foram encaminhados ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina.