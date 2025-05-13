Pesquisar

Conscientização

Ações no Calçadão de Londrina alertam para violência contra crianças

Redação Bonde com N.Com
13 mai 2025 às 12:24

Divulgação/CMDCA/N.Com
O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), juntamente com o Conselho Tutelar e várias instituições parceiras, realiza ações de referentes à campanha nacional Maio Laranja nesta semana, das 14h às 16h, no Calçadão de Londrina. A iniciativa é focada no combate ao abuso, exploração sexual e violência contra crianças e adolescentes, compondo uma ampla agenda de ações distribuídas em todas as regiões de Londrina ao longo deste mês.


No Calçadão, o trabalho é de panfletagem e orientações ao público que circula pelo local, divulgando a campanha e, principalmente, o Ato Público que irá ocorrer no sábado (17), em alusão ao Dia Nacional do Combate à Exploração de Crianças e Adolescentes. Com expectativa de reunir cerca de 2 mil pessoas, o evento será aberto a toda comunidade e iniciará às 8h30, em frente ao Banco do Brasil, iniciando uma caminhada até a Concha Acústica.

Lá, serão feitas apresentações culturais no palco e estarão reunidos representantes de instituições públicas, entidades da sociedade civil, profissionais da rede de proteção e, principalmente, crianças e adolescentes atendidos por projetos e serviços da Rede Intersetorial de Proteção Municipal.


“É necessário sensibilizar a população londrinense quanto à necessidade de proteção a esse público e convidar todos a fortalecer o ato do dia 17. Esse ato ocorre anualmente e vem sendo fortalecido a cada edição”, disse a secretária executiva do CMDCA, Ruth Piveta.

Trabalho com o público


Segundo Piveta, desde o ano passado o CMDCA iniciou essa atividade de divulgação no Calçadão em parceria com as instituições e envolvendo as crianças e adolescentes que passam por um preparo nos serviços que frequentam, onde o tema é trabalhado em oficinas e outras iniciativas. “A partir desse trabalho, eles vêm junto conosco chamar as pessoas e ajudar com a conscientização. A intenção da programação de 2025 também é ampliar um pouco mais a abrangência para convidar o comércio local aqui do Calçadão. A ideia é trazer cartazes e materiais, chamando a atenção para o Ato Público e destacando essa temática tão importante”, detalhou.


A programação do Maio Laranja em Londrina pode ser conferida no site do CMDCA e no perfil @cmdca_londrina no Instagram.

