Adolescente de 17 anos ataca homem com faca para defender a mãe, em Jandaia do Sul

Um adolescente de 17 anos feriu um homem com uma faca ao tentar defender a mãe de agressões em Jandaia do Sul (Noroeste), no início da madrugada deste sábado (6). O caso foi registrado como violência doméstica e familiar.





Segundo a PM (Polícia Militar), o homem, de 27 anos, invadiu a residência da ex-companheira, de 33, mesmo havendo medida protetiva em vigor contra ele. No local, ele teria agredido a mulher e derrubado ela no chão. Durante a confusão, o filho da vítima, de 17 anos, atacou o agressor com uma faca para defender a mãe.





De acordo com o boletim policial, o homem sofreu ferimentos nas costas e foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima. Ele foi autuado em flagrante e permanece em atendimento médico até sua liberação para posterior entrega na delegacia.





Já a mulher e o adolescente buscaram refúgio em uma casa vizinha e, posteriormente, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, junto com a arma utilizada, para a realização dos procedimentos legais.

