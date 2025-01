Adolescente é agredida pela mãe com arranhões e mordidas e fica ferida em Sabáudia

Uma adolescente foi vítima de agressões físicas cometidas por sua mãe na tarde desta terça-feira (21), em Sabáudia, no Norte do Paraná. O caso ocorreu na residência onde ambas vivem, junto com a avó materna da vítima.





De acordo com o relato da jovem à equipe policial, a mãe, sob efeito aparente de bebida alcoólica, a atacou por motivos banais, causando arranhões e uma mordida na face, que resultou em hematomas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No momento das agressões, a adolescente estava com o filho, de um ano e três meses, no colo, e tentou protegê-lo para evitar que também fosse atingido.





Após o ocorrido, a mãe deixou a casa e não foi mais encontrada. A adolescente foi atendida no Hospital Municipal de Sabáudia, onde recebeu acompanhamento do Conselho Tutelar.

Publicidade