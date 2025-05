Adolescente é socorrida de helicóptero após levar coice de cavalo em haras na RMC

Uma adolescente de 15 anos precisou ser socorrida de helicóptero após levar um coice de cavalo na nuca, na tarde deste sábado (3), em um haras localizado em Colombo (Região Metropolitana de Curitiba). O atendimento envolveu a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com apoio do NOA (Núcleo de Operações Aéreas).





A primeira assistência foi prestada por uma equipe do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência). Em seguida, o helicóptero da PRF chegou ao local em apenas dois minutos. Após estabilização da paciente pelas equipes de resgate, a jovem foi embarcada na aeronave junto com a mãe e transportada ao Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul. O voo até a unidade hospitalar durou cerca de quatro minutos.

