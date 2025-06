Aeroporto de Londrina e Instituto CCR lançam projeto em escola de Londrina

O Cultivar Esportes é promovido pelo Instituto Mais Ação, uma ONG de Minas Gerais, com apoio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal. Segundo os organizadores, o projeto visa oferecer experiências transformadoras por meio de atividades físicas regulares, que contribuem para o crescimento físico, emocional e social dos jovens.

Com patrocínio do Instituto CCR, por meio do Aeroporto de Londrina - Governador José Richa, a iniciativa beneficia cerca de 200 estudantes entre 6 e 11 anos, com aulas duas vezes por semana, proporcionando formação esportiva qualificada, estímulo ao espírito de equipe, acompanhamento pedagógico e fortalecimento de valores como disciplina, cidadania e pertencimento.

O Aeroporto de Londrina, em parceria com o Instituto CCR e o Instituto Mais Ação, lança, oficialmente, o projeto Cultivar Esportes em Londrina (PR). A ação oferece aulas gratuitas de judô para estudantes da rede pública municipal, com o propósito de promover inclusão social, saúde e desenvolvimento integral de crianças e adolescentes por meio do esporte.

Impacto positivo





Para a gerente do Aeroporto de Londrina, Daiane Persicotti, a iniciativa traz um grande impacto positivo para a comunidade. “Acreditamos no poder do esporte como agente de transformação. Projetos como esse reforçam nosso compromisso com o desenvolvimento social da região e mostram que é possível gerar impacto positivo na vida de muitas famílias que moram no entorno do aeroporto, por meio de parcerias sólidas e iniciativas bem planejadas”, destaca a gestora.





O Aeroporto de Londrina: Conecta a região do Norte do Paraná a importantes centros econômicos do país. Passou por amplo processo de modernização em 2024, fruto de um investimento superior a R$ 200 milhões. Está sob administração da Motiva desde março de 2022.