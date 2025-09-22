Pesquisar

Agência do Trabalhador de Ibiporã promove Dia D de Inclusão nesta terça

Redação Bonde com assessoria de imprensa
22 set 2025 às 18:51

Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
A Agência do Trabalhador de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) promove, nesta terça-feira (23), às 13h30, o Dia D de Inclusão das Pessoas Com Deficiência no Mercado de Trabalho. O objetivo é fortalecer a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho e ampliar o acesso de pessoas com deficiência ao emprego formal.


O órgão, que é ligado à Secretaria Municipal do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo, confirmou a participação de seis empresas do município e 25 vagas exclusivas para PCDs.

O prefeito José Maria Ferreira comentou a importância da ação. “O Dia D mostra que seguimos na luta por um cenário mais justo para todos e todas. Além de abrir portas para pessoas em busca de trabalho, faz com que as empresas também passem a ser mais inclusivas.” afirmou. 


SERVIÇO:
Dia D de Inclusão das Pessoas Com Deficiência no Mercado de Trabalho

Quando: terça-feira (23), às 13h30.

Onde: Centro Tecnológico do Trabalhador de Ibiporã, Praça Ciro Ibirá de Barros, 176, Centro.

Informações: (43) 3178-8488, pelo WhatsApp da Agência do Trabalhador.

Por Redação Bonde com assessoria de imprensa.

Perfil responsável pela produção e publicação de matérias, notas e atualizações jornalísticas do Portal Bonde, em parceria com assessorias de imprensa. Conteúdo apurado, redigido e revisado com responsabilidade, precisão e compromisso com o interesse público.

Ibiporã Agência do Trabalhador Pessoa com Deficiência PCD vagas de emprego trabalho
