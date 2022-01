Agência do Trabalhador de Maringá oferece 928 vagas

A Agência do Trabalhador de Maringá (Noroeste) oferece 928 vagas de emprego neste primeiro dia útil (3) de 2022.

Há 75 vagas para soldador, 61 para consultor de vendas, 60 para auxiliar de linha de produção, 50 para alimentador de linha de produção, 45 para auxiliar de logística, entre outras.

Também há 30 oportunidades para PCD (Pessoas com Deficiência), sendo as com mais ofertas para Operador de Caixas com 13 vagas e monitor de alunos com dez ofertas.





A Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar informa que, a partir desta segunda-feira (3), retoma o atendimento presencial, sem necessidade de agendamento pela internet.





Somente é preciso agendar quando a demanda for para Seguro Desemprego. A agência abre às 7h para entrega de senha, por ordem de chegada, e começa a atender às 8h e vai até às 17h.





Serviço





Agência do Trabalhador de Maringá

Endereço: João Paulino Vieira Filho, 917, zona 7

Telefone: (44) 3221-5005

A cesse o link do agendamento para Seguro .