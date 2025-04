Agências do trabalhador começam a semana com 21,5 mil vagas; 2.4 mil em Londrina

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados iniciam a semana com a oferta de 21.571 vagas de emprego com carteira assinada em todo o Estado. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 6.857 oportunidades. Na sequência, aparecem as de magarefe (cortador de carne), com 890 vagas, operador de caixa, com 783 e abatedor, com 742 oportunidades.





Na Região de Londrina, com 2.415 oportunidades em aberto, há oferta de emprego para as funções de alimentador de linha de produção, com 543 oportunidades, servente de obras, com 116, assistente administrativo, com 111 e operador de caixa, com 105.

A Região de Cascavel conta com 4.562 postos de trabalho disponíveis, dos quais 1.380 vagas para auxiliar de linha de produção, 429 para abatedor, 222 para operador de caixa e 160 para magarefe.





A Grande Curitiba oferta 3.969 vagas, com 470 oportunidades para alimentador de linha de produção, 217 para faxineiro, 214 para operador de caixa e 184 para atendente de lojas e mercados.

Nas demais regionais do Interior são destaques Campo Mourão (2.534), Pato Branco (1.800) e Foz do Iguaçu (1.414). Em Campo Mourão, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 1.012 vagas, magarefe, com 411, abatedor, com 122 vagas e vendedor de comércio varejista, com 51 oportunidades.





Em Pato Branco, os destaques são para alimentador de linha de produção (433), magarefe (90), operador de caixa (87) e faxineiro (69).

Na Região de Foz do Iguaçu, são ofertadas 691 vagas para alimentador de linha de produção, 74 para repositor de mercadorias, 72 para auxiliar de escritório em geral e 70 para abatedor.





Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI.





Confira as vagas disponíveis por regionais.