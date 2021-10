Agências do Trabalhador oferecem 10.204 oportunidades no PR neste início de semana

As 216 Agências do Trabalhador do Estado iniciam a semana ofertando 10.204 vagas de empregos com carteira assinada em empresas do Paraná.

Destas, 1.876 estão disponíveis nas agências de Curitiba e Região Metropolitana. A Secretaria da Justiça, Família e Trabalho avalia que são os melhores números de 2021, até agora.



A Agência do Trabalhador de Curitiba disponibiliza vagas para contratação imediata de técnico de suporte de TI (10 vagas), recreacionista (4 vagas), vendedor do comércio varejista (2 vagas), padeiro (1 vaga) e técnico em edificações (1 vaga).





Para a Região Metropolitana da Capital estão abertas 257 vagas de operador de telemarketing. No Estado, há 229 postos de auxiliar administrativo e 210 de alimentador de linha de produção.

Em Londrina, o Sine (Sistema Nacional do Empregador) divulgou 378 vagas de emprego em funções como soldador e vendedor. Saiba mais.





A regional de Paranavaí é um dos destaques no Interior, com 942 vagas abertas. Destas, 331 são para operador de telemarketing. O comércio também já aparece com novas oportunidades com 62 empregos para empacotador e 61 de operador de caixa.





Os interessados em alguma das vagas ofertadas devem buscar orientações entrando em contato com a Agência do Trabalhador de seu município.





A Agência do Trabalhador de Curitiba retornou com o atendimento presencial ao público. Para evitar aglomeração, e respeitando todas as orientações das autoridades sanitárias, o atendimento é feito somente com horário marcado, das 9h às 17h.





Os interessados devem fazer o agendamento no site da Secretaria.