Agentes de Endemias promovem ações de combate à dengue em Arapongas

A Prefeitura de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) realizou nesta quarta-feira (8) ações de combate à dengue no Jardim Aeroporto. Conforme o coordenador do Controle de Endemias Valdecir Pardini, a medida foi tomada por causa de amentos dos casos de dengue.



“Temos percebido um aumento significativo de notificações e casos positivos de dengue na região do Jardim Aeroporto. Por isso, mobilizamos a nossa equipe de agentes de combate às endemias e fomos a campo. Falando com a população, de casa em casa, terrenos e comércio do bairro, além de um pente-fino nesses locais”, explica Pardini.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ainda conforme o Controle de Endemias, a intervenção de bloqueio alcançou 19 quarteirões, com abrangência de aproximadamente 300 metros; com saída da praça da Igreja Guadalupe.





“Só nesta região, o último boletim epidemiológico apontou 12 casos confirmados e outras 10 notificações, podendo chegar em 20 casos positivos naquela localidade. É importante que a população faça a sua parte, eliminando todo tipo de criadouro do mosquito aedes aegypti”, reforça Pardini.





Também estava prevista a aplicação de inseticida nas residências, espaços públicos e demais locais da região. “Nosso objetivo é atingir 400 imóveis, levando soluções de combate e prevenção”, acrescentou Pardini.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: