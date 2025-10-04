Agressões com objetos domésticos marcam dois casos de violência em Arapongas

Dois casos de violência doméstica foram registrados pela PM (Polícia Militar) no final da tarde e na noite desta sexta-feira (3), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) e chamaram a atenção da polícia em razão da utilização de objetos comuns que foram usados como armas durante as agressões.





No primeiro caso, atendido no fim da tarde, uma discussão entre conviventes resultou em agressões mútuas. De acordo com o boletim policial, a mulher afirmou ter atirado um utensílio doméstico contra o companheiro, atingindo seu rosto e causando sangramento.

Publicidade

Publicidade





Em seguida, o homem teria revidado arremessando um prato contra a cabeça da vítima e desferindo socos em sua boca, o que lhe causou cortes nos lábios. O casal foi levado ao pronto atendimento e, depois, conduzido à 22ª Subdivisão Policial para as devidas providências.





Já no período da noite, outra ocorrência mobilizou equipes da PM. A vítima relatou que o convivente lhe atingiu com uma garrafa na cabeça, provocando sangramento intenso. O homem, por sua vez, disse ter reagido em legítima defesa, alegando que a companheira teria tentado atacá-lo com uma faca. Ambos foram encaminhados à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e, posteriormente, levados à 22ª SDP para os procedimentos legais.





Publicidade

Nos dois casos, além das lesões, a PM destacou o uso de objetos domésticos como instrumentos de agressão, reforçando o caráter de risco e gravidade das situações de violência dentro de casa.



DENÚNCIAS



De janeiro a 31 de julho de 2025, a Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180, serviço nacional e gratuito, registrou 86.025 denúncias de violência contra mulheres em todo o Brasil. Os dados revelam que a maior parte das mulheres é heterossexual, com 49.674 denúncias (57,7%); e negra, com 38.068 denúncias (44,3%).





Em 40.933 casos (47,58%), o suspeito era parceiro ou ex-parceiro da mulher vítima. Eentre os principais tipos de violência relatados, destacam-se 35.665 casos de violência física (41,4%); 24.021 de violência psicológica (27,9%) e 3.085 de violência sexual (3,6%).

Publicidade





A ligação para o Ligue 180 é gratuita e mantém o sigilo de quem busca o serviço para pedir informações ou fazer denúncias. A central funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana para acolhimento, orientação e registro de denúncias, destinado às mulheres em situação de violência.





É possível fazer a ligação de qualquer lugar do Brasil. No caso de mulheres que estejam no exterior, o serviço pode ser acessado via chat no WhatsApp, (61) 9610-0180. O serviço realiza atendimento em quatro línguas (português, inglês, espanhol e Libras),



PARA EMERGÊNCIAS LIGUE 190





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Em casos de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar por meio do número 190.



(Com informações da Agência Brasil)