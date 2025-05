Alerta Geada do Simepar começa a funcionar na segunda-feira no Paraná

O serviço, criado há 31 anos, opera de maio a setembro e conta com a parceria do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). O Alerta Geada tem como foco principal os produtores rurais, que são avisados, com antecedência, sobre o risco de danos às plantações e ao bem-estar dos animais causados pelas baixas temperaturas.

A chegada de maio traz a possibilidade de dias mais frios na região sul do país e para que nenhum paranaense seja pego de surpresa, o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) inicia, na próxima segunda-feira (5), o Alerta Geada 2025.

Veranicos, nevoeiros e geadas





Segundo a meteorologista do IDR-PR, Ângela Costa, a entrada de massas de ar polar no território paranaense tende a se intensificar a partir deste mês, alternando dias frios com períodos de temperaturas mais amenas. A partir de agora, podem ocorrer veranicos, nevoeiros e geadas. A intensidade dos eventos climáticos varia entre as regiões do Estado.





