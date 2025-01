Alinhamento de planetas do Sistema Solar: o que é o fenômeno que está acontecendo no céu?

Nas noites de janeiro e fevereiro deste ano, o céu reserva um fenômeno astronômico visível em todo o mundo: quatro planetas - Vênus, Marte, Júpiter, Saturno - podem ser observados a olho nu e, com auxílio de telescópios, é possível ver, também, Urano e Netuno.





Apesar de ser popularmente chamado de "alinhamento de planetas do Sistema Solar", o fenômeno não representa um alinhamento literal, conforme explica Miguel Moreno, coordenador do Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina).





Isso significa, na realidade, que os planetas não estão perfeitamente enfileirados no espaço, mas sim posicionados de forma que se tornam visíveis em uma mesma faixa do céu quando observados da Terra.





"O Sistema Solar é um disco e, por isso, os planetas fazem somente um percurso no céu. Na média, sempre temos três ou quatro planetas visíveis no firmamento. Agora, com o que as pessoas têm chamado de 'alinhamento de planetas', a diferença é que temos seis possíveis de se observar ao mesmo tempo", detalha Moreno.





O coordenador do Gedal aponta, ainda, que as imagens ilustrativas que mostram os planetas do Sistema Solar em uma espécie de fila indiana não são reais e podem gerar frustrações àqueles que pretendem olhar para o céu e encontrar o alinhamento.

"Esse fenômeno, que podemos chamar de aproximação dos planetas a partir do ponto de vista que temos na Terra, sequer tem uma data específica para acontecer. Isso já tem ocorrido há semanas e deve continuar por dias e dias. Com o passar do tempo, Saturno tem aparecido cada vez mais baixo e, com isso, logo não poderemos mais vê-lo", detalha.