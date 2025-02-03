Pesquisar

Bolsas de até R$ 600

Alma Londrina abre inscrições para edital do projeto Ruar

Reportagem Local
03 fev 2025 às 13:30

Divulgação
A Alma (Associação Intercultural de Projetos Sociais) Londrina, em parceria com o Coletivo Quizomba, a UEL (Universidade Estadual de Londrina), o Norte Cultural, o Profice (Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura) e a Copel, lança o Edital do Projeto Ruar: Ações Formativas em Artivismo e Educação Ambiental.


Este projeto oferece formação e bolsas entre R$300 e R$600 reais para jovens de Londrina e região, de 18 a 29 anos, com prioridade para pessoas negras, indígenas, população de baixa renda, oriundos de escolas públicas, integrantes da comunidade LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência, interessados em atuar na área cultural, com foco em artivismo e educação ambiental. 

As inscrições estão abertas até o dia 7 de fevereiro e para se inscrever basta preencher formulário.


Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA:


Imagem
