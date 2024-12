Alto volume de chuvas causa estragos em oito municípios no Paraná

Oito municípios paranaenses foram afetados pelas chuvas que atingiram várias regiões do Estado neste final de semana. No sábado (7), segundo o Simepar, pelo menos 15 estações meteorológicas registraram precipitações acima dos cem milímetros.





O maior volume foi computado em Cidade Gaúcha (Noroeste), onde choveu 172,8 milímetros em um único dia. Em Paulo Frontin (Sul), o acumulado foi de 160 milímetros em um intervalo de quatro horas e o rio Santana, que abastece a cidade, subiu rapidamente, levando água para dentro das casas. Cerca de 20 famílias tiveram de sair às pressas. Os dados são do Sistema Informatizado da Defesa Civil.

Além de Cidade Gaúcha e Paulo Frontin, houve ocorrências também em Salto do Lontra e Ampére (Sudoeste), Campo Largo e Mallet (Sudeste), Ponta Grossa (Campos Gerais), Cruzeiro do Oeste (Noroeste) e Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba).

Segundo a Defesa Civil, 160 pessoas foram afetadas por vendavais, inundações, alagamentos, deslizamentos e enxurradas. Outras 104 pessoas ficaram desalojadas, sendo 80 em Paulo Frontin, 20 em Mallet e quatro em Ponta Grossa.





No domingo (8), a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil continuava acompanhando as situações nos municípios e previa que o número de cidades afetadas aumentasse.

Até o fechamento desta edição, os estragos ainda estavam sendo levantados, mas o órgão apurou que a maior parte dos danos e prejuízos foi observada em ruas, bueiros e pontes, porém, sem maior gravidade.





“Foi uma chuva forte, das 6 às 10 horas de sábado. Foram atingidas cerca de 20 casas. As pessoas tiveram de erguer os seus pertences e foram para a casa de parentes e amigos”, contou o secretário municipal de Planejamento e coordenador da Defesa Civil de Paulo Frontin, Ismar Vinicius Leszak.

“A água desce da serra e o nível do rio sobe muito rápido, mas baixa ligeiro também. Não é uma situação comum. Ano passado, aconteceu duas vezes, mas antes disso, tinha acontecido em 2014. É um volume muito alto em pouco tempo.”





A Defesa Civil do município foi acionada e trabalhou junto com a brigada de voluntários. Uma escola chegou a ser ofertada para abrigar as famílias desalojadas, mas elas preferiram buscar apoio entre familiares e amigos. Também foram disponibilizados colchões, mas nenhum morador precisou desse auxílio.





“A água baixou rápido e todo mundo pode voltar”, disse Leszak. Na tarde deste domingo (8), uma garoa fraca caía sobre Paulo Frontin e a Defesa Civil seguia monitorando o nível do rio Santana.





