Alunos da rede municipal de Londrina fazem estudo de campo na ExpoLondrina

Aprofundar o conhecimento é um compromisso da Secretaria Municipal de Ensino de Londrina. Por meio de atividade práticas, a teoria ganha outras perspectivas e o aprendizado também. Em 2025, escolas da rede municipal visitam a ExpoLondrina entre os dias 7 e 11 de abril.





As visitas gratuitas são realizadas todos os anos, como iniciativa da Sociedade Rural do Paraná para proporcionar a esse público o acesso à informação e atividades que envolvem o agronegócio.

Com a presença de alunos nos dois turnos (manhã e tarde) os estudantes conhecem todo o Parque Governador Ney Braga, interagem com os animais e se aproximam de realidades do universo agro e que estão presentes em seu plano de estudo educacional em sala de aula.





Temas ligados a disciplinas como História e Geografia e Ciências, apresentados em uma aula de campo, passam a ter mais significado. De acordo com a diretriz curricular vigente, experiências assim permitem ao aluno, no instante em que se depara com o corpo conceitual dessas ciências, compreender a multiplicidade de relações que o homem estabelece com o espaço em que vive.





As práticas de ensino-aprendizagem possuem objetivos traçados para auxiliar os alunos a compreender as relações concretizadas no referido espaço. Há diversos recursos importantes que podem ser explorados pelo professor em sala de aula para que possa alcançar os objetivos propostos.





