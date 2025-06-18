Aneel autoriza reajuste médio de 2% para a Copel

A diretoria da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou o reajuste tarifário anual da Copel (Companhia Paranaense de Energia). Os índices aprovados entrarão em vigor a partir da próxima terça-feira (24). A concessionária fornece energia elétrica a aproximadamente 5,23 milhões de unidades consumidoras em todo o Paraná.





Em nota, a Copel informou que o reajuste das tarifas de energia elétrica será de 1,55% para os clientes residenciais e demais atendidos em baixa tensão, que compõem a maioria da base de atendimento da Copel.





Já o reajuste médio, que inclui toda a base de clientes, será de 2%. Segundo a Copel, a decisão da Aneel fica abaixo da inflação verificada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA - que variou 5,32% ao longo dos últimos 12 meses.





Ainda conforme a nota, a "Copel aplicou, mais uma vez, a devolução de recursos aos clientes a partir da medida judicial que garantiu à companhia a restituição de valores cobrados pelo governo federal na PIS/Cofins. Essa devolução, no valor de aproximadamente R$ 864,5 milhões, se deve à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins".





O anúncio da Aneel, informa a Copel, ocorreu durante reunião ordinária do órgão regulador, na terça-feira (17), "quando membros da diretoria ressaltaram o peso dos encargos sobre o reajuste, sem os quais a variação dos valores teria sido negativa. Os encargos são cobranças incluídas na conta de luz em todo o Brasil, para custear políticas públicas e subsídios no setor elétrico nacional, entre eles, a CDE (Conta de Desenvolvimento Energético).





A CDE tem como finalidade financiar a expansão do acesso à energia em áreas remotas do Brasil e a geração de energia em sistemas isolados com termelétricas e usinas solares. Além disso, a CDE também garante a concessão de subsídios para algumas classes consumidoras, como baixa renda, rural e consumidores que possuem geração distribuída instalada.





(Com comunicação da Aneel e da Copel)