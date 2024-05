Animais feridos recuperados pela Itaipu serão devolvidos à natureza

O setor veterinário do RBV (Refúgio Biológico Bela Vista), da Itaipu, resgatou um falcão-relógio e um cachorro-do-mato, que após passarem por cuidados, estão prontos para serem devolvidos à natureza. A liberação será feita em breve, após a emissão de uma guia de soltura pelo IAT (Instituto Água e Terra).





Após ser encontrado caído no chão na área urbana de Foz do Iguaçu com um ferimento na cabeça, no dia 14 de março, o falcão-relógio foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental e levado até o refúgio. Chegando lá, a ave apresentava sinais de traumas, mas, de acordo com o biólogo Marcos José de Oliveira, da Divisão de Áreas Protegidas, não foram identificadas outras alterações durante os exames.

Após passar por tratamento e apresentar uma boa recuperação, o falcão está sendo reabilitado para ser devolvido ao seu ambiente natural, que é a floresta. “O falcão-relógio demonstra que está pronto para retornar e ter a chance de viver livremente. Está voando bem e consegue se equilibrar no poleiro”, diz Oliveira. A soltura será feita no Parque Nacional do Iguaçu.





Já o cachorro-do-mato foi encontrado inconsciente por Agostinho Vitorassi, morado da Vila Vitorassi, na zona rural de Santa Terezinha de Itaipu, após ser atropelado. Quando chegou ao refúgio, apresentava sinais de traumatismo na região da cabeça e ferimentos superficiais em uma das patas.

Depois de passar pelo processo de recuperação, o cachorro-do-mato está sendo reabilitado para ser devolvido ao seu ambiente natural. A liberação será feita na mata ciliar do reservatório de Itaipu, na região de Santa Terezinha de Itaipu, próximo do local onde foi encontrado. “Queremos que ele encontre os parentes dele, já que essa espécie tem o hábito de permanecer em matilha ou grupos sociais próximos”, finaliza Oliveira.





Falcão-relógio (Micrastur semitorquatus)

O falcão-relógio é uma ave de rapina de porte médio, da família Falconidae, da Ordem dos Falconiformes, também conhecido como gavião-da-mata ou taguató (Argentina). É um exímio caçador de ambientes florestais em ambientes com pouca luz, tem excelente audição e aproveita de suas patas compridas para alcançar ocos de árvores e ninhos de aves até maiores do que ele. Também caça pequenos mamíferos, cobras e lagartos.