Animais grandes soltos pelas ruas de Londrina podem ser apreendidos

Adolescente desaparecido no Noroeste é encontrado com ajuda de óculos de visão noturna

Pouco conhecido por grande parte da população, Londrina conta com um serviço específico para o recolhimento de animais de médio e grande portes, como cavalos, bois, porcos e cabritos, que circulam soltos por ruas e avenidas da área urbana. Desde agosto de 2024, o serviço é de responsabilidade da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), que passou a assumir a gestão antes atribuída à Sema (Secretaria Municipal do Ambiente).

Como funciona o procedimento





Quando um animal é visto circulando pelas vias, a denúncia é encaminhada à CMTU ou à Guarda Municipal, que aciona uma equipe especializada do Hospital Veterinário. No local, é feito um relatório de apreensão, com registro fotográfico e anamnese (pré-avaliação clínica) do animal.

Publicidade





Após a apreensão, o tutor tem até dez dias para solicitar a devolução do animal, mediante apresentação de documentos que comprovem a propriedade, como nota fiscal, recibo de compra, carteira de vacinação e laudo veterinário. É necessário também apresentar um comprovante de área rural onde o animal será mantido e pagar uma multa de R$ 480 por animal, valor estipulado com base no Código de Posturas e na Lei de Maus-Tratos. Esse valor está em revisão e pode sofrer reajuste.





Todos os animais recolhidos são registrados em sistema com uma ficha individual e recebem um microchip contendo dados básicos. Também passam por avaliação técnica e veterinária, têm a vacinação atualizada e, quando necessário, recebem tratamento médico. Muitos chegam em estado debilitado e desnutrido.

Publicidade





Animais doentes ou vítimas de maus-tratos recebem cuidados regulares no sítio, onde há uma estrutura com motorista, laçador, tratador, veterinária especializada em equinos e até uma pequena farmácia. A limpeza e a alimentação dos animais são realizadas diariamente. Atualmente, há 24 cavalos abrigados no local, todos sem identificação de tutores. Segundo a CMTU, os animais estão em boas condições de saúde e não há indícios de maus-tratos.