Animais silvestres são devolvidos à natureza após tratamento em Londrina

Um compromisso com a fauna e a natureza marcou a soltura de uma onça, um cachorro do mato e uma capivara tratadas e reabilitadas pelo Hospital Veterinário da UniFil, de Londrina, em parceria com o Instituto Água e Terra (IAT) do Paraná. Três animais que voltaram aos seus habitats na quarta-feira (15) e têm pela frente a perspectiva de vida livre e reprodução de suas espécies.





Os animais foram capturados em situações de risco e passaram por avaliações clínicas com raio-x, ultrassom, exames e cuidados intensivos no HV da UniFil, único credenciado no Norte do Paraná pelos órgãos ambientais e Governo do Estado como Centro de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS).





A onça-parda fêmea tinha sido resgatada no dia 30 de setembro, de um telhado na casa de um sítio localizado em Congonhinhas (Norte Pioneiro). "A onça passou por exames e por tratamento intensivo para recuperá-la", informou a médica-veterinária Daniela Martina, especialista em animais silvestres e coordenadora do HV.





Foto: Reprodução





Ainda de acordo com Martina, a capivara estava com uma fratura grave na perna e ficou em tratamento durante quatro meses. Ela foi capturada em Paranavaí (Noroeste). Já o cachorro-do-mato ficou no hospital veterinário durante três meses.





Foto: Reprodução





"A melhor retribuição do investimento e do trabalho da UniFil e parceiros é ver os bichos saindo e correndo em direção à mata. O esforço da equipe médica, a expectativa de reabilitar o animal e o momento da soltura são gratificantes e emocionantes", ressalta. Os locais de soltura não são divulgados para garantir a segurança dos animais.



(Com informações do HV da Unifil)