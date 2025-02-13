Anthony Mackie estreia como Capitão América nos cinemas de Londrina

Os cinemas de Londrina recebem, nesta semana, uma série de estreias, com destaque para Capitão América: Admirável Mundo Novo, novo capítulo do universo cinematográfico da Marvel. O filme marca a primeira missão solo de Sam Wilson no papel do herói, após assumir o escudo deixado por Steve Rogers.





Veja abaixo a programação completa:





ESTREIA/AÇÃO



CAPITÃO AMÉRICA: ADMIRÁVEL MUNDO NOVO

Direção: Julius Onah.

Elenco: Anthony Mackie, Harrison Ford, Danny Ramirez.





O filme dá continuidade à minissérie de televisão Falcão e o Soldado Invernal, onde o escudo está nas mãos de Sam Wilson, após Steve Rogers o entregar em Vingadores: Ultimato. Durante a série, Sam aceita seu dever como o novo Capitão América ao lado de Bucky Barnes.

Multiplex Catuaí (de quinta a quarta-feira) - 19h30, 14h00, 15h30, 16h30, 18h00, 19h00, 20h30, 21h30, 18h30, 21h00, 19h30, 22h00, 17h00.





Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) - 16h30, 19h00, 21h30, 14h00.

Cinemark Boulevard (de quinta a quarta-feira) - 13h50, 15h30, 16h40, 17h40, 19h30, 20h30, 21h00, 22h15, 13h00, 15h50, 18h40, 21h30, 18h10.

Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta-feira) - 14h00, 19h00, 21h30, 15h30, 18h00, 20h30, 16h00, 18h30, 16h30, 21h00.





Cine Royal Plaza (de quinta a quarta-feira) - 14h00, 18h40, 16h20, 21h00, 19h00, 21h20.



