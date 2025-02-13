Anthony Mackie estreia como Capitão América nos cinemas de Londrina

Os cinemas de Londrina recebem, nesta semana, uma série de estreias, com destaque para Capitão América: Admirável Mundo Novo, novo capítulo do universo cinematográfico da Marvel. O filme marca a primeira missão solo de Sam Wilson no papel do herói, após assumir o escudo deixado por Steve Rogers.
Veja abaixo a programação completa:
ESTREIA/AÇÃO
CAPITÃO AMÉRICA: ADMIRÁVEL MUNDO NOVO
Direção: Julius Onah.
Elenco: Anthony Mackie, Harrison Ford, Danny Ramirez.
O filme dá continuidade à minissérie de televisão Falcão e o Soldado Invernal, onde o escudo está nas mãos de Sam Wilson, após Steve Rogers o entregar em Vingadores: Ultimato. Durante a série, Sam aceita seu dever como o novo Capitão América ao lado de Bucky Barnes.
Multiplex Catuaí (de quinta a quarta-feira) - 19h30, 14h00, 15h30, 16h30, 18h00, 19h00, 20h30, 21h30, 18h30, 21h00, 19h30, 22h00, 17h00.
Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) - 16h30, 19h00, 21h30, 14h00.
Cinemark Boulevard (de quinta a quarta-feira) - 13h50, 15h30, 16h40, 17h40, 19h30, 20h30, 21h00, 22h15, 13h00, 15h50, 18h40, 21h30, 18h10.
Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta-feira) - 14h00, 19h00, 21h30, 15h30, 18h00, 20h30, 16h00, 18h30, 16h30, 21h00.
Cine Royal Plaza (de quinta a quarta-feira) - 14h00, 18h40, 16h20, 21h00, 19h00, 21h20.
ESTREIA/COMÉDIA
BRIDGET JONES: LOUCA PELO GAROTO
Direção: Michael Morris.
Elenco: Renée Zellweger, Chiwetel Ejiofor, Leo Woodall.
Acompanhamos a vida de mãe solteira e viúva de Bridget depois que seu marido Mark faleceu. Quatro anos se passaram e Bridget passa os dias cuidando de seus dois filhos Billy, de 9 anos, e Mabel, de 4 anos. Vivendo nesse limbo entre o luto e a vontade de seguir em frente, Bridget pensa em voltar a namorar.
Multiplex Catuaí (de quinta a quarta-feira) - 17h00.
Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) - 16h50, 19h25, 22h00.
Cinemark Boulevard (de quinta a quarta-feira) - 16h00, 19h10, 22h00.
Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta-feira) - 14h00, 16h30.
Cine Royal Plaza (de quinta a quarta-feira) - 16h20, 18h50.
ESTREIA/DRAMA
BABY
Direção: Marcelo Caetano.
Elenco: João Pedro Mariano, Ricardo Teodoro, Bruna Linzmeyer.
Baby é o apelido que Wellington (João Pedro Mariano) recebe. Baby é um jovem recém-libertado de um centro de detenção para jovens, que se vê perdido nas ruas de São Paulo. Durante uma visita a um cinema com foco em produções pornográficas, ele conhece Ronaldo (Ricardo Teodoro), um garoto de programa que têm Baby como seu protegido.
Espaço Villa Rica - sábado: 15h00.
Confira a programação completa na FOLHA DE LONDRINA: