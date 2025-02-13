Pesquisar

Anthony Mackie estreia como Capitão América nos cinemas de Londrina

Equipe Folha 2 com Agências de Notícias
13 fev 2025 às 09:15

Divulgação
Os cinemas de Londrina recebem, nesta semana, uma série de estreias, com destaque para Capitão América: Admirável Mundo Novo, novo capítulo do universo cinematográfico da Marvel. O filme marca a primeira missão solo de Sam Wilson no papel do herói, após assumir o escudo deixado por Steve Rogers. 


Veja abaixo a programação completa:


ESTREIA/AÇÃO

CAPITÃO AMÉRICA: ADMIRÁVEL MUNDO NOVO

Direção: Julius Onah. 

Elenco: Anthony Mackie, Harrison Ford, Danny Ramirez. 


O filme dá continuidade à minissérie de televisão Falcão e o Soldado Invernal, onde o escudo está nas mãos de Sam Wilson, após Steve Rogers o entregar em Vingadores: Ultimato. Durante a série, Sam aceita seu dever como o novo Capitão América ao lado de Bucky Barnes. 

Multiplex Catuaí (de quinta a quarta-feira) - 19h30, 14h00, 15h30, 16h30, 18h00, 19h00, 20h30, 21h30, 18h30, 21h00, 19h30, 22h00, 17h00. 


Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) - 16h30, 19h00, 21h30, 14h00. 

Cinemark Boulevard (de quinta a quarta-feira) - 13h50, 15h30, 16h40, 17h40, 19h30, 20h30, 21h00, 22h15, 13h00, 15h50, 18h40, 21h30, 18h10. 

Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta-feira) - 14h00, 19h00, 21h30, 15h30, 18h00, 20h30, 16h00, 18h30, 16h30, 21h00. 


Cine Royal Plaza (de quinta a quarta-feira) - 14h00, 18h40, 16h20, 21h00, 19h00, 21h20.



ESTREIA/COMÉDIA


BRIDGET JONES: LOUCA PELO GAROTO


Direção: Michael Morris. 


Elenco: Renée Zellweger, Chiwetel Ejiofor, Leo Woodall. 


Acompanhamos a vida de mãe solteira e viúva de Bridget depois que seu marido Mark faleceu. Quatro anos se passaram e Bridget passa os dias cuidando de seus dois filhos Billy, de 9 anos, e Mabel, de 4 anos. Vivendo nesse limbo entre o luto e a vontade de seguir em frente, Bridget pensa em voltar a namorar. 


Multiplex Catuaí (de quinta a quarta-feira) - 17h00. 


Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) - 16h50, 19h25, 22h00. 


Cinemark Boulevard (de quinta a quarta-feira) - 16h00, 19h10, 22h00. 


Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta-feira) - 14h00, 16h30. 


Cine Royal Plaza (de quinta a quarta-feira) - 16h20, 18h50.



ESTREIA/DRAMA


BABY


Direção: Marcelo Caetano. 


Elenco: João Pedro Mariano, Ricardo Teodoro, Bruna Linzmeyer. 


Baby é o apelido que Wellington (João Pedro Mariano) recebe. Baby é um jovem recém-libertado de um centro de detenção para jovens, que se vê perdido nas ruas de São Paulo. Durante uma visita a um cinema com foco em produções pornográficas, ele conhece Ronaldo (Ricardo Teodoro), um garoto de programa que têm Baby como seu protegido. 


Espaço Villa Rica - sábado: 15h00.


Confira a programação completa na FOLHA DE LONDRINA:


