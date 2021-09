Apenas 5,3% de potenciais recicláveis são recuperados no Brasil

Nem a coleta seletiva é garantia que todo o lixo reciclável será, de fato, reciclado. Em todo o País, o percentual de recicláveis recuperado do lixo produzido pelos municípios participantes do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) é de apenas 2,1%.





A estimativa do sistema é que o potencial de materiais recicláveis em 2019 foi de 19,5 milhões de toneladas, ou 30% do total de lixo produzido no País. Entretanto, apenas 5,3% (1,04 milhão de toneladas) desse montante foi recuperado.

Os desafios da reciclagem passam não só pela destinação inadequada de lixo reciclável, que em vez de ser direcionado às cooperativas e PEVs vai parar nos aterros sanitários.





Mas passam também por outros fatores, como o tipo de embalagem adotado pelas indústrias e a inexistência de uma cadeia de reciclagem para determinados produtos que atenda a uma determinada região.



