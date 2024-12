Aplicativo Menor Preço recebe atualizações e indica onde sua lista de compras sai mais barata

O aplicativo Menor Preço, desenvolvido para a Secretaria da Fazenda do Paraná (Sefa) pela Celepar - estatal de tecnologia que será vendida por Ratinho Junior (PSD) -, ganha melhorias a partir desta segunda-feira (16). O app tem uma nova interface, mais moderna e intuitiva, com elementos visuais e interativos. Além disso, agora o consumidor pode montar uma lista de compras e o aplicativo indica qual estabelecimento tem o menor valor total para o conjunto de produtos. Depois, na hora da compra, é possível fazer o checklist: consultar e eliminar os itens conforme forem adquiridos.





O Menor Preço é interligado ao Nota Paraná. O programa, que é coordenado pela Secretaria da Fazenda, estimula o consumidor a colocar o número do CPF na nota fiscal emitida nas compras e, com isso, receber uma parte do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias) recolhido pelo estabelecimento, na forma de crédito, além de concorrer a prêmios mensais em dinheiro.

Com o app, a cada nota fiscal emitida por um estabelecimento, informações como o nome do comércio, o endereço, o produto vendido e o valor são repassados em tempo real à plataforma, que é uma aliada do consumidor paranaense também neste fim de ano, auxiliando a economizar nas compras de Natal.





Ao acessá-la, basta habilitar o GPS e digitar o nome do item desejado. O Menor Preço exibe uma lista com os valores do produto em cada estabelecimento comercial próximo. Os preços são atualizados em tempo real, com base nas notas fiscais emitidas pelos estabelecimentos.





“A nova interface e o recurso de checklist oferecem uma experiência mais prática e intuitiva para o usuário. Agora, cada pessoa vai poder organizar suas listas de compras e encontrar sem dificuldades o estabelecimento com preço mais competitivo. Neste período de grande procura por presentes, o Menor Preço pode fazer uma grande diferença na economia do consumidor”, afirma Gustavo Garbosa, diretor-presidente da Celepar.





Além dos itens, valores e nomes dos estabelecimentos, também é possível verificar a distância até o local e traçar rotas com o auxílio de aplicativos de navegação GPS, como o Google Maps. Outro recurso disponível são os filtros: o usuário consegue ordenar ou filtrar as opções de acordo com o preço do item ou a distância do estabelecimento.