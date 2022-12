Após carro capotado, trincheira da Avenida Leste-Oeste virou sinal de perigo

Um morador de Apucarana (Norte-Central) capotou o carro na valeta da obra da trincheira que está sendo construída no cruzamento da avenida Leste-Oeste com a Rio Branco, em Londrina, na noite de domingo (11). O motorista, que voltava para casa, relatou que subia a rua Oiapoque e ao fazer a curva passou direto e caiu no canteiro. O homem utilizava cinto de segurança, recebeu atendimento médico, porém, sofreu ferimentos leves e preferiu não ser encaminhado até uma unidade de saúde.





Quem mora na região da obra, tem comércio ou passa com frequência relata que o acidente foi resultado de um problema ainda maior, que é a sinalização deficitária, a falta de mais informações para alertar os motoristas e até segurança no trecho. Nos dois sentidos da Leste-Oeste os motoristas só têm uma faixa estreita de asfalto à disposição e ao lado não existe contenção em uma parte do trajeto.



“A noite é um perigo passar aqui, ainda mais em dia de chuva, quando a visibilidade diminui. O certo é colocarem alguma barreira entre o final do asfalto e o buraco da obra. Dois, três cones não resolvem nada”, opinou o entregador José Renato Gonçalves Junior. “A questão de segurança e sinalização aqui deixa muito a desejar. Uma obra desse tamanho precisava de uma contenção, de mais placas indicando os desvios”, solicitou a vendedora Rose Franciscon.