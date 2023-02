Após denúncia de assédio contra médico do Dasc, mulheres organizam ato na UEL

Alunas e professoras da UEL (Universidade Estadual de Londrina) organizam um ato no campus da instituição para protestar sobre os casos de assédio e importunação denunciados na Ouvidoria contra um médico que atua no Dasc (Divisão de Assistência à Saúde da Comunidade), do ambulatório do HU. A reunião será nesta sexta-feira (24) às 18 horas em frente ao Mural 'Chega de Assédio' no Ceca (Centro de Educação, Comunicação e Artes) da universidade.





O profissional ginecologista é acusado de assediar e importunar sexualmente pacientes durante consultas e procedimentos. Reportagem da Folha de Londrina ouviu uma jornalista e uma biomédica que contam cenas de constrangimento e importunação sexual em consultas no Dasc. O médico teria falado sobre posições sexuais, enquanto gesticulava com as mãos para demonstrar os movimentos, além de outros assuntos como masturbação. Confira reportagem na íntegra.





A reportagem do Portal Bonde entrou em contato com a COM (Coordenadoria de Comunicação Social) da UEL para obter uma posição sobre a denúncia registrada pelas pacientes. Em nota, a Universidade afirma que aguarda o recebimento da denúncia para realizar o levantamento e a checagem dos fatos.