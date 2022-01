Após flagrantes no Litoral, PM orienta pais a não deixarem crianças sozinhas

Episódios com crianças deixadas sozinhas nas praias do Litoral elevaram a preocupação da Polícia Militar nos últimos dias. Os casos aconteceram em Matinhos e Guaratuba em um intervalo de apenas quatro dias, durante os trabalhos da Operação Verão Paraná - Viva a Vida.

Na noite de sexta-feira (31), os policiais militares da Subárea de Matinhos foram acionados no balneário Flórida porque um menino de 10 anos estava chorando e com fome. O pai, que estava embriagado, o deixou na casa da mãe, que seria usuária de drogas. A criança foi amparada pelos policiais. O homem acabou encaminhado à delegacia.

Em Guaratuba, na quarta-feira (29) e no sábado (1), uma criança foi encontrada em um carrinho de bebê e outra trancada dentro de um carro estacionado.





Nestas ocorrências, os policiais fizeram o encaminhamento das crianças aos Conselhos Tutelares dos respectivos municípios e prenderam os responsáveis por abandono de incapaz.





A PM lembra que pais e responsáveis devem estar sempre junto das crianças, pois caso deixem elas distantes, sem acompanhamento, trancadas em carros ou expostas ao perigo de alguma forma, podem ser encaminhados por crime tipificado no Código Penal Brasileiro (artigo 133).

“Não deixem suas crianças sozinhas, tenham atenção redobrada, seja durante o passeio na cidade ou na praia. Estamos com o Litoral bem movimentado, com muitos turistas, então pedimos a atenção dos pais e responsáveis para que façam a identificação de seus filhos com pulseirinha, com o nome e o contato, para que, caso se percam, possam ser rapidamente localizadas e entregues a seus pais”, salienta a comandante da Subárea de Guaratuba pela PM no Verão, capitã Michele Trindade Sensolo.