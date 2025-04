Após lesão no tornozelo, Pablo retorna aos treinos e pode entrar contra o São Bernardo

O Londrina pode ter como principal novidade para a partida da próxima segunda-feira (5), contra o São Bernardo, a volta do atacante Pablo ao time titular. Destaque no Campeonato Paranaense com cinco gols e eleito revelação do Estadual, o atleta lesionou o tornozelo esquerdo na partida de estreia da Série C contra o Ypiranga-RS, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), no dia 14 de abril, e perdeu as partidas contra Floresta e Maringá.





Após um processo de recuperação de mais de duas semanas, a tendência é que Pablo retome a titularidade no estádio 1º de Maio, pela 4ª rodada da competição nacional. Com isso, Edson Cariús deve voltar ao banco de reservas, mesmo sendo um dos mais elogiados por Claudinei Oliveira nos últimos dois jogos.

“O Cariús, em campo, tem mostrado um pouco até da característica do Pablo, que é de competir muito. Ele está sendo um substituto do Pablo até na questão de mobilidade e intensidade, bem próximo do que o Pablo entrega. Então, estamos muito felizes com o rendimento dele, até surpreso, porque eu não o via competindo tanto quanto está competindo aqui. Os jogadores que estão chegando têm recebido informação de quem já está aqui sobre o quanto o nosso time se entrega. Se não correr pra caramba, não vai jogar. Então, todos estão se entregando ao máximo”, destacou o comandante do Tubarão.





Após o empate com o Maringá no sábado (26) por 1 a 1, o LEC voltou a treinar nesta terça (29), no estádio do Café, com Pablo em campo. O camisa 9 apareceu em imagens divulgadas pelo clube ao lado dos companheiros, sem restrições físicas.





