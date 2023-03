Após rompimento, estação de água passa por vistoria técnica em Jataizinho

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto informa que recebeu a visita do corpo de engenheiros civis para realizar a avaliação técnica das condições do reservatório de água situada em sua sede rua Piquiri, 500, centro de Jataizinho no final da manhã desta terça-feira (21). Na segunda-feira, dia 13, o reservatório rompeu destruindo três casas e deixando uma idosa ferida.





No local, foi realizada a coleta de amostra, medições e aferição de materiais, além de fotografias de alta resolução para a posterior elaboração de relatório e parecer técnico esclarecendo as possíveis causas que levaram ao colapso da estrutura do reservatório de água.

Publicidade

Publicidade





Além dos técnicos do SAAE Jataizinho, a vistoria foi acompanhada por uma Engenheira Civil do Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (CISPAR).





Publicidade

RACIONAMENTO

O SAAE Jataizinho reforça o pedido a toda a população para que utilize a água de forma racional, especialmente nos horários de pico no final da tarde e começo da noite e aos fins de semana, pois pode haver a falta de água, por não possuir reservação de água suficiente para todos.





Informamos também que as famílias diretamente atingidas pelo rompimento do reservatório de água, seguem sendo atendidas pela equipe tanto do SAAE, quanto da COMDEC e, que todas já estão realocadas em imóveis da cidade.