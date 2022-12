Após TAC, construtora terá que compensar Londrina por dano ambiental na Gleba Palhano

O Ministério Público do Paraná, por meio da 20ª Promotoria de Justiça de Londrina, firmou um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com uma construtora para a compensação por danos ambientais ocorridos durante a execução de obras em um conjunto residencial na Gleba Palhano, zona sul.





Sem autorização do órgão ambiental competente, a empresa havia suprimido vegetação nativa em uma área de aproximadamente 2,5 mil metros quadrados. O fato gerou um auto de infração ambiental lavrado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a abertura de inquérito civil para apurar os danos causados.

Após o cumprimento dos termos do TAC, o inquérito civil será arquivado, sem a judicialização do caso.

Além da recuperação da área de preservação permanente – que já foi executada, a partir do acompanhamento do caso pelo MPPR –, a empresa ainda se comprometeu, como forma de indenização, a reformar uma sala da Universidade Estadual de Londrina, que será destinada à execução de um projeto de educação ambiental com a comunidade.





Segundo a promotora de Justiça, Révia Aparecida Peixoto de Paula Luna, disse que a TAC firmada em dezembro compõe a indenização ambienta, após aplicação de uma multa administrativa. "Como forma de indenização, o Ministério Público propôs a reforma da sala verde da UEL. Além do projeto arquitetônico, a empresa tem que fazer o trabalho de reforma em 180 dias. O local servirá para que as escolas façam seus trabalhos na área ambiental. Nesta proposta, evitou-se a judicialização e certamente vem em benefício a cidade de Londrina", disse a promotora em entrevista.