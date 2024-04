Após uma semana de vacinação, postos de Saúde de Londrina estão sem vacina da gripe

Quem foi procurar a vacina contra a gripe nos postos de Saúde de Londrina nesta segunda-feira (01) saiu de mãos abanando e sem a proteção contra o vírus da influenza. Isso porque a vacina acabou em todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde) e deve retornar ao estoque somente na próxima quinta-feira (4), de acordo com a previsão do município.







A notícia pegou muita gente de surpresa, já que a vacina começou a ser disponibilizada há apenas uma semana. Flávia Costa, 45, foi levar a mãe, Cecília Favaretto, 82, para tomar a dose contra a gripe na UBS da Vila Brasil, na região central, após ter ligado e confirmado a disponibilidade da dose na última quinta-feira (28). “Não tem [a vacina] e falaram que não tem previsão de quando vão chegar novas doses”, contou.

Com vários problemas de saúde, a idosa admite que tem dificuldade para sair de casa, por conta de tonturas e enjoos frequentes, e que, por isso, a filha saiu do outro lado da cidade para acompanhá-la. “É ‘fazer a gente de tonto’”, afirmou.





Em Londrina, a vacinação começou a ser disponibilizada no dia 25 de março para idosos a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menores de seis anos, trabalhadores da Saúde, gestantes e puérperas, entre outros.





Segundo Costa, a falta de um aviso por parte da Secretaria de Saúde sobre a indisponibilidade da vacina é um "descaso com a população". Agora, ela disse que vai seguir ligando nos postos para saber quando vão chegar as novas doses.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA