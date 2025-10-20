Pesquisar

SORTE

Apostador de Londrina ganha R$ 48 mil na Mega Sena ao acertar cinco números

Redação Bonde com Agência Brasil
20 out 2025 às 09:54

Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Brasília - Uma aposta de Londrina acertou cinco dezenas do concurso 2929 da Mega Sena, sorteado no sábado (18), e tem direito a um prêmio de R$ 48.914,30. De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, a aposta simples foi realizada pela internet. No Paraná, outra aposta com cinco acertos foi feita em Telêmaco Borba (Campos Gerais).


Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio para o próximo concurso, na terça-feira (21), será de R$ 76 milhões. Foram sorteadas as dezenas 03 -07 - 08 - 34- 35 - 51


A quina teve 55 ganhadores. Cada um vai receber R$ 48.914,30. Os 4.762 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 931,23.


Até terça


As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, na terça, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Para apostar pela internet, é preciso fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.


loteria Mega Sena sorte Mega-Sena sorteio
