Polícia Civil prende oito pessoas em operação contra o tráfico de drogas

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu oito pessoas durante uma operação deflagrada em combate ao tráfico de drogas. A ação ocorreu nesta quinta-feira (03) nas cidades de Rolândia e Arapongas. Das prisões, sete foram por mandado de prisão preventiva e uma em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições.





Também foram apreendidas porções de maconha, balança de precisão, material para embalar drogas, três armas de fogo, munições, dinheiro em espécie, um veículo, além de aparelhos celulares. Os itens foram localizados com o auxílio de cães de faro da PCPR.

De acordo com o delegado da Polícia Civil, Bruno Delfino Sentone, a operação teve o objetivo de desarticular organizações criminosas envolvidas com o comércio de drogas, armas e lavagem de capitais.

“As investigações continuam e novas ações devem ser realizadas com o objetivo de combater o crime organizado”, afirma.

Os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário.

Denúncias





A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na elucidação de crimes. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia. Em casos de flagrante ou crime em andamento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

