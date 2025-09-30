Apreensão de medicamentos aumenta 138% no Paraná em 2025

Até setembro deste ano, mais de 32 mil unidades de medicamentos falsificados ou importados ilegalmente foram apreendidas no Paraná pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). O número representa um aumento de 138% em relação ao mesmo período de 2024, quando 13,7 mil unidades foram apreendidas. As interceptações de 2025 superam, inclusive, os dados do ano passado inteiro, quando pouco mais de 26 mil unidades foram apreendidas pela PRF.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Segundo a polícia, a maioria dos medicamentos apreendidos são substâncias utilizadas para favorecer o emagrecimento ou anabolizantes. Para Mariano Menezes, cirurgião bariátrico especialista no tratamento da obesidade em Londrina e região, o aumento pode estar relacionado à busca por padrões estéticos em detrimento da saúde e da qualidade de vida.



“A exposição das mídias sociais, a preocupação com o corpo e a manutenção de uma imagem que, teoricamente, seria a imagem adequada, faz com que as pessoas busquem métodos que muitas vezes não são saudáveis. E então recorrem a um tratamento, a um tipo de substância que o médico não indicou. Por isso que teve um aumento muito grande dessa procura”, analisa Menezes.



Os medicamentos apreendidos pela PRF costumam ser localizados sem os cuidados necessários para garantir a segurança do produto. Alguns exigem refrigeração com pequena margem de variação de temperatura. Entretanto, são transportados em condições totalmente inadequadas, ou em temperaturas muito baixas, em caixas com gelo, ou em altas temperaturas, escondidos dentro de equipamentos eletrônicos ou até mesmo na lataria de veículos.





Publicidade

Segundo Menezes, mesmo que sejam originais, os medicamentos podem ter sua composição modificada pelo excesso de calor ou umidade. “Uma medicação mal armazenada pode perder completamente o efeito desejado e às vezes até provocar reações das mais diversas formas possíveis. Esse é outro problema que a gente tem quanto ao risco de utilizar uma medicação que não foi armazenada ou conduzida da forma como deveria ser”, ressalta o especialista.



