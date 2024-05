Apucarana amplia vacinação contra gripe a partir desta quinta-feira

Conforme orientação divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde , a Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana (Centro-Norte) amplia já a partir desta quinta-feira (2) a vacinação contra gripe para todas as pessoas com mais de 6 meses de idade.





As doses estão à disposição da população em 27 Unidades Básicas de Saúde, de segunda-feira a sexta-feira, de 8h30 horas as 16h30 e ainda na Central de Atendimento da Dengue, no ginásio Lagoão, de 8 horas as 20h30, todos os dias da semana.



“A UBS Bolivar Pavão, no Jardim América, também ofertará as doses todos os dias da semana de 8 horas às 20h30", informa o secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega.





O secretário destaca ainda que as UBSs Antônio Sachelli, no Jardim Colonial; Raul Castilho, no Núcleo João Paulo; Takaiti Miyadi, Núcleo Dom Romeu; e Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa aplicam a vacina de segunda feira a sexta-feira, entre 8 horas e 20h30. As gestantes e puérperas também têm acesso ao imunizante na Casa da Gestante.





