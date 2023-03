Apucarana contabiliza prejuízos decorrentes do excesso de chuva deste ano

Apucarana, município do Norte do Paraná, registrou um volume de chuvas de 670,8 mm nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, o que corresponde ao dobro da média histórica do município.





O dado é do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). Neste cenário, os prejuízos foram grandes em diversos setores.







O prefeito Junior da Femac cita que houve danos consideráveis nas estradas rurais, no pavimento das vias urbanas e em outros setores.





“O excesso de chuvas também resultou no atraso da colheita de soja e prejuízos na construção civil. Gerou ainda uma sobrecarga nos serviços de manutenção das estradas vicinais, das ruas no perímetro urbano e do trabalho das equipes de roçagem”, acrescenta.

NA AGRICULTURA







Segundo Paulo Sérgio Franzini, do Deral (Departamento de Economia Rural), do Núcleo Regional da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, houve um volume maior de chuvas a partir de dezembro e isso foi intensificado em janeiro e fevereiro.





“As chuvas estão bem acima da média. Em fevereiro, choveu 340 milímetros sendo que o normal para esse mês é 170 milímetros”, observa.





