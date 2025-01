Apucarana prepara a Praça Rui Barbosa para comemorar aniversário de 81 anos

Servidores das secretarias municipais de Meio Ambiente e de Serviços Públicos de Apucarana (Centro-Norte) deram início nesta semana à execução de uma série de melhorias em todo o perímetro da Praça Rui Barbosa.





Além de cartão postal da cidade, sendo sede da Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora de Lourdes, a praça central será palco neste mês das festividades alusivas aos 81 anos de Apucarana.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Segundo o prefeito Rodolfo Mota, a programação de shows estará concentrada na Praça Rui Barbosa e acontecerá no período de 25 a 28 de janeiro. Também haverá a tradicional Prova Pedestre 28 de Janeiro, que chega a sua 62ª edição no dia 25, juntamente com a Prova Vinteoitinha, direcionada a atletas menores até 17 anos de idade.





“Neste sentido, determinei uma força-tarefa para que durante os dias de festa praça esteja em condições de receber com segurança todas as milhares de pessoas que forem prestigiar a agenda de eventos que preparamos com muito carinho para celebrar o aniversário da cidade’, disse Mota.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: