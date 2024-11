Apucarana promove Encontro de Mulheres Negras

A secretaria da Mulher e Assuntos da Família de Apucarana (Centro-Norte) realiza a Campanha “21 Dias de Ativismo de pelo fim da Violência contra mulheres”, que busca sensibilizar a sociedade para o tema. A programação começou na segunda-feira (25), com o Encontro de Mulheres Negras.





As palestras e roda de conversa foram conduzidas pela psicóloga Mara Prates, ativista do Coletivo de Mulheres Negras, e Ivanilda Vitalino também integrante do Coletivo de Mulheres Negras e conselheira de Direitos do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres. Elas abordaram temas como o protagonismo e resistência das mulheres negras, pelo enfrentamento do racismo e da violência de gênero.

O encontro encerrou com a realização de uma oficina de bonecas Abaomy, símbolo da cultura afro-brasileira, especialmente na luta pela valorização da identidade negra e o empoderamento das mulheres negras. A oficina foi ministrada por Jandira Soares da Silva Mincachi, conselheira do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, ativista do Movimento Consciência Negra Macone e Coletivo das Mulheres Negras.





Boneca abayomi é o nome de uma boneca negra de pano sem costura e sem cola, feita apenas com nós de tecidos. Um símbolo de resistência e tradição, e também o nome de um livro infantil. Conta-se que as bonecas abayomi eram feitas por mães em navios negreiros, com pedaços de suas saias, como forma de gerar segurança e transmitir afeto para os filhos que as acompanhavam no trajeto.

O Encontro de Mulheres Negras teve também a participação da secretária da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, e a equipe do Centro de Atendimento à Mulher.





CAPACITAÇÃO







Também dentro da programação da campanha foi realizada a capacitação da Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, com palestras do promotor de Justiça da 6ª Promotoria da Comarca de Apucarana, Luís Fernando Feitosa, e a delegada da Delegacia Especializada da Mulher de Apucarana, Luana Lopes.





