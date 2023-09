Arapongas reduz pela metade número de acidentes com morte

A Sestran (Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) divulgou nesta quarta-feira (20) números sobre acidentes de trânsito no perímetro urbano.





Houve uma queda de 50% nos acidentes fatais de janeiro a agosto deste ano em comparação com o mesmo período de 2022. Foram 12 mortes em 2022 e seis em 2023. Já o total de acidentes contabilizados no mesmo período manteve a média: 607 em 2022 e 609 em 2023.

Para o secretário da pasta, Paulo Argati, mesmo com uma redução considerável nos acidentes fatais, as ações para uma maior conscientização e outras medidas para um trânsito seguro devem ser permanentes.





“Para um trânsito seguro é preciso uma junção de fatores, desde a boa conduta dos motoristas e pedestres, qualidade na sinalização de trânsito e vias, correta inspeção nos veículos, entre outros. A gestão tem aplicado na prática ações voltadas à segurança no trânsito, sempre buscando se aproximar da população, reforçando para que cada um faça a sua parte”, diz Argati.

Em alusão à Semana Nacional de Trânsito (de 18 a 25 de setembro), a Guarda Municipal e Polícia Militar têm intensificado as atividades educativas, por meio de blitz para orientar e fiscalizar os motoristas. Ainda na última terça-feira, 19, a ação aconteceu na Avenida Rouxinol.





Com o tema “No trânsito, escolha a vida”, a Semana Nacional do Trânsito mobiliza a sociedade em busca de uma cultura de segurança no trânsito mais sólida e consistente, incluindo o cuidado com os mais vulneráveis, o “acalmamento” do tráfego, a acessibilidade e sustentabilidade.





