Arapongas terá abrigo para gatos abandonados ou em situação de maus-tratos

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, formalizou nesta semana a doação de um terreno, localizado no Parque Industrial 4, na zona sul, onde será instalado um gatil - espaço destinado ao abrigo e cuidado de gatos. O gatil será construído ao lado do Canil Municipal de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).







O espaço será erguido pelo médico-veterinário e empresário Sandro Niclevisk. Há anos, a família de Niclevisk atua na defesa e cuidados de animais – especialmente de felinos.

“Há 10 anos, meu pai, Valter Niclevisk, acolheu um animal em situação precária, e desde então isso só foi crescendo. Chegamos a acolher 130 gatos e 60 cachorros em propriedade da nossa família", detalhou.







"E, com a necessidade de fazer a transferência dos animais para um outro espaço, firmamos essa parceria com o prefeito, por intermédio do vereador Rodrigo de Deus, para darmos continuidade neste serviço social em prol dos animais”, acrescentou ele, durante ato de formalização do terreno.







“Unimos o útil com o agradável. Agora, o município terá maior condição de ajudar os gatos abandonados ou que passam por maus-tratos. Só os lares temporários não são suficientes e, por isso, alinhamos esta parceria com a família Niclevisk - que já contava com uma estrutura de atendimento. Agora, juntamente com o município, será possível dar maior aporte neste sentido", afirmou o vereador.





