Argentino é preso com 18 kg de skunk em Bandeirantes

Um homem de 31 anos, de nacionalidade argentina, foi preso na madrugada deste domingo (20) transportando cerca de 18 kg de skunk (variedade concentrada da maconha) em um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu (PR) a São Paulo (SP). A apreensão ocorreu na PR-855, em Bandeirantes (Norte Pioneiro).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a droga foi localizada por um cão da equipe que indicou positivamente uma mala preta e marrom no compartimento de bagagens do ônibus.

O proprietário confessou ter embarcado com a droga em Foz do Iguaçu. O destino final era o terminal da Barra Funda, na capital paulista. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado, junto da droga apreendida, à delegacia local.





